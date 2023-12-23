Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду сделал заявление в соцсетях

23 Декабря 2023 • 08:54 Комментировать

В рамках чемпионата Саудовской Аравии состоялся поединок между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Один из мячей в прошедшей встрече забил нападающий Криштиану Роналду.

38-летний португалец посредством своих социальных сетей прокомментировал победу.

«Третья победа подряд. Мы хотим еще большего. «Аль-Наср», нельзя останавливаться», - гласит сообщение звездного бомбардира.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на втором месте, уступая лишь «Аль-Хилялю».

В текущем сезоне Криштиану сыграл 23 матча, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Приложение Евро-Футбол для Андройда apple store
Футбол онлайн
23.12.23 в 18:00
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Аль-Фатех Аль-Фатех
Видео
23.12.23 в 21:00
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Аль-Раед Бурайда Аль-Раед Бурайда
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 23 Декабря
08:54 · Саудовская Аравия
Роналду сделал заявление в соцсетях
08:48 · Саудовская Аравия
38-летний Роналду - второй в мире по голам в 2023 году
22 Декабря
22:06 · Саудовская Аравия
​«51-й пошёл» – пользователи Интернета о результативной игре Роналду
14:08 · Англия. Премьер-лига
Холанн уверенно опередил Месси и Роналду: названы лучшие игроки 2023 года 1
10:53 · Англия. Премьер-лига
Каземиро может уйти из «Манчестер Юнайтед»
03:13 · Турция
Звезда «Галатасарая» может переехать в Саудовскую Аравию или США слухи
21 Декабря
21:23 · Италия. Серия А
Саудовский клуб готов предложить 15-20 млн евро за Иммобиле слухи
20:28 · Суперлига Европы
Стало известно, смогут ли саудовские клубы участвовать в Суперлиге
15:19 · Испания. Ла Лига
​Эндрик: «Роналду – больше, чем спортсмен»
09:05 · Россия. Премьер-лига
Каманцев: «С удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших судей»
20 Декабря
17:18 · Турция
Абубакаром интересуются клубы из Саудовской Аравии слухи
13:30 · Саудовская Аравия
Мостовой оценил карьеру Роналду
10:50 · Саудовская Аравия
В клубе Джеррарда сообщили об отсутствии интереса к российским футболистам
08:43 · Россия. Премьер-лига
В клубе Джеррарда высказались о трансфере Джикии
03:38 · Кубок Америки
Неймар не сыграет на предстоящем Кубке Америки
Все новости