Роналду сделал заявление в соцсетях

В рамках чемпионата Саудовской Аравии состоялся поединок между «Аль-Насром» и «Аль-Иттифаком». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Один из мячей в прошедшей встрече забил нападающий Криштиану Роналду.

38-летний португалец посредством своих социальных сетей прокомментировал победу.

«Третья победа подряд. Мы хотим еще большего. «Аль-Наср», нельзя останавливаться», - гласит сообщение звездного бомбардира.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» идет на втором месте, уступая лишь «Аль-Хилялю».

В текущем сезоне Криштиану сыграл 23 матча, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.