38-летний Роналду - второй в мире по голам в 2023 году

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду принял участие в поединке 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» (3:1). В прошедшей встрече 38-летний португальский бомбардир отметился забитым мячом с 11-метровой отметки.

Этот гол стал для нападающего 51-м в этом календарном году. Больше только у форварда мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейна – 52.

Напомним, что Криштиану перебрался в чемпионат Саудовской Аравии в январе нынешнего года. Его заработная плата в «Аль-Насре» составляет 200 миллионов евро. Срок трудового соглашения между португальцем и саудовским клубом рассчитан до середины 2025 года.

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