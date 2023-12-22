​«51-й пошёл» – пользователи Интернета о результативной игре Роналду

Сегодня, 22 декабря, «Аль-Наср» переиграл «Аль-Иттифак», и пользователи социальных сетей оставили много положительных комментариев по игре хозяев поля и Роналду:

- Отличная игра, отличная победа! – написал один из болельщиков;

- Команда победителей, – добавил фанат «Аль-Насра»;

- 51-й пошёл, – подметил болельщик количество голов Роналду в 2023 году;

- Дайте ему «Золотой мяч» уже, – шутит другой любитель футбола;

- Как всегда великолепен, – написал болельщик Криштиану.

«Аль-Наср» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии у себя дома переиграл со счётом 3:1 «Аль-Иттифак». Криштиану Роналду вновь отыграл весь матч, а также отметился результативной передачей и голом с одиннадцатиметровой отметки.

Прямая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.