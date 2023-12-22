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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Пенальти+пас Роналду и шедевр Теллеса: «Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттифак» Джеррарда

22 Декабря 2023 • 19:58 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
3:1
Аль-Иттифак
окончен

В восемнадцатом туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» с Криштиану Роналду в стартовом составе играл против «Аль-Иттифака».

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд3:1Аль-Иттифак
(1:0) Теллес Алекс43'  
(2:0) Брозович Марсело59'  
(3:0) Роналду Криштиану73'  
  85'Аль-Кувайкиби Мохаммед (3:1)
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАлавжами АлиЛапорт Эмерик  45'Теллес АлексБрозович МарселоФофана Секо 79' (Аль-Хайбари Абдулла ( 79') Талиска Андерсон 79' (Гариб Абдуррахман ( 79') Отавио Эдмилсон 88' (Аль-Наджи Сами ( 88') Мане СадиоРоналду Криштиану
Запасные: Маран МохаммадАлаа Наджар РахидКассем МохаммедАль-Фатил Мохаммед IIАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Амри Абдулела
Виктор ПаулоХендри ДжекТиссеран Марсель  84'Хатиб Абдулла 64' (Аль-Шамрани Хамдан ( 64') Юсеф Мохаммед I 78' (Маджраши Мохаммед ( 78') Альгамди Ахмед 4' (Аль-Гамди Хамед ( 4') Хендерсон ДжорданАбдулла Хаззази Али 64' (Аль-Кувайкиби Мохаммед ( 64') Кайсон РобинВейналдум ДжорджиньоДембеле Мусса II  36' 78' (Аль-Отаиби Ради ( 78')
Запасные: Аль-Саад МуханнадБохари АминАль-Досари МохаммедАль-Муса Саад
22 декабря. Стадион "Аль-Аввал Парк".

Полторы недели отдыхал «Аль-Наср», после того как расправился с «Аль-Шабабом» в четвертьфинале Кубка Короля. Матч Про-лиги с «Аль-Иттихадом» должен был пройти неделю назад, но оказался перенесён на 26 декабря. Причина не в «Аль-Насре», а в «Аль-Иттихаде», который принял участие в клубном чемпионате мира.

Пока «Аль-Наср» только тренировался, лидер таблицы Про-лиги Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» обыграл во внутреннем чемпионате «Аль-Вахду» и «Абху», благодаря чему оторвался от «Аль-Насра» на тринадцать очков. При этом по потерянным отставание команды Роналду сохранялось на уровне семи баллов.

До отчётного матча «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак» уже встречались в нынешнем сезоне два раза. В первом туре чемпионата в середине августа команда Стивена Джеррарда одержала победу 2:1. Через полтора месяца коллектив Луиша Каштру взял реванш в дополнительное время в 1/8 финала Кубка Короля.

Теперь про декабрьский матч команд. В старте у «Аль-Насра» предсказуемо вышла восьмёрка легионеров, в том числе Роналду. У «Аль-Иттифака» тоже есть звёзды, но всё-таки не уровня Криштиану. С первых минут на поле у команды Джеррарда появились такие люди, как Вейналдум, Хендерсон и Мусса Дембеле.

На самом старте матча произошёл жёсткий стык. Головами столкнулись в борьбе за верховой мяч Ахмед Альгамди и Али Алавжами. Медицинская пауза заняла несколько минут. Игрок «Аль-Насра» затем продолжил встречу, а вот у «Аль-Иттифака» вместо Ахмеда Альгамди на замену вышел Хамед аль-Гамди – не перепутайте.

В начале десятой минуты Роналду слева со штрафного прицелился в дальний угол. Мяч мог попасть в ворота или в штангу, но вратарь отразил его. Недолго спустя Мане принял в центре хороший пас от Отавио и покатил мяч рядом с правой штангой. Кстати, персонально в честь Мане болельщиками был вывешен большой баннер.

Мог и пропустить «Аль-Наср». Хамед аль-Гамди отдал передачу на ход по правому полуфлангу на Мусса Дембеле, который проиграл ближнюю дуэль Навафу аль-Акиди. Возле других ворот Султан аль-Ганам простреливал с правого фланга на Роналду, но не дошёл мяч до Криштиану – был перехвачен защитником.

По истечении получаса игры две возможности открыть счёт упустил Роналду. Первый шанс был менее очевидным. Наполовину через себя пробил Криштиану с приличного расстояния – не попал. А потом аль-Ганам навесил с правого края на голову Криштиану, чей удар парировал Пауло Виктор. Вскоре Роналду запулил в стенку со штрафного.

Хозяева много навешивали. Криштиану сам выпилил слева кросс на Талиску, пробившего мимо. Зато после подачи аль-Ганама и слабого выноса защитника мяч прекрасно лёг на ногу Алексу Теллесу, влёт из-за пределов штрафной поразившему левый угол (1:0). В добавленное к первому тайму время «Аль-Наср» продолжал давить, но не забил.

К 60-й минуте гости могли сравнять счёт, однако не судьба. Абдулла Хатиб продрался с мячом к лицевой линии и с левого края вратарской пробил во внешнюю часть сетки. Затем визитёры допустили потерю около своей штрафной под прессингом Брозовича. Роналду головой вернул сферу Марсело, и тот отправил мяч в левый угол (2:0).

С преимуществом играл «Аль-Наср», атакуя гораздо больше соперника. Мане дважды делал передачи под опасные удары Роналду – тот бил либо в голкипера, либо мимо. Тогда Садио по-другому помог Криштиану – ткнул мяч в руку Юсефа. С пенальти португалец безупречно загнал мяч в левый угол, хотя Виктор угадал направление (3:0).

Талиска, пока не заменился, филигранно пробил со штрафного, но мимо левого угла. В концовке «Аль-Иттифак» перехватывал инициативу, проводил контратаки и сумел уйти именно от крупного поражения. Вейналдум прострелил слева на дальнюю штангу, и аль-Кувайкиби, не прикрытый Теллесом, сделал счёт 3:1. 

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Хендри ещё мог установить цифры на табло 3:2, но промахнулся из убойной позиции. «Аль-Наср» сократил своё отставание от «Аль-Хиляля» до десяти очков. Сократит и до семи, если обыграет во вторник в перенесённом матче «Аль-Иттихад». «Аль-Насру» важно не допускать ни одной осечки, чтобы иметь шансы конкурировать с «Аль-Хилялем».

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Иттифак чемпионат Саудовской Аравии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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