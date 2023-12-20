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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Мостовой оценил карьеру Роналду

20 Декабря 2023 • 13:30 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о карьере 38-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«У Роналду такая карьера, что она на 100 лет вперед не может быть закатом. У таких людей, как Месси и Роналду, нет смысла в завершении карьеры. Они такое сделали, что еще лет 100 не повторить их достижений», - приводит слова эксперта Odds.ru.

В настоящий момент Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В нынешнем сезоне Высшей лиги Роналду принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 16 забитых мячей (три – с пенальти) и восемь голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Александр Мостовой Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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