Мостовой оценил карьеру Роналду

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о карьере 38-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду.

«У Роналду такая карьера, что она на 100 лет вперед не может быть закатом. У таких людей, как Месси и Роналду, нет смысла в завершении карьеры. Они такое сделали, что еще лет 100 не повторить их достижений», - приводит слова эксперта Odds.ru.

В настоящий момент Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». В нынешнем сезоне Высшей лиги Роналду принял участие в 15 поединках, записав на свой счет 16 забитых мячей (три – с пенальти) и восемь голевых передач.