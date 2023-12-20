В клубе Джеррарда сообщили об отсутствии интереса к российским футболистам

Саудовский «Аль-Иттифак» не проявляет заинтересованность в подписании российских футболистов. Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-президент клуба Хатем Элмесихел.

«Нет, пока мы не заинтересованы ни в одном российском футболисте», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в последнем матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» потерпел домашнее поражение от «Аль-Таавуна» со счетом 0:2. После 17 сыгранных туров подопечные Стивена Джеррарда набрали 24 балла и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.

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