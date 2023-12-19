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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Джеррард недоволен судьями в Саудовской Аравии

19 Декабря 2023 • 12:40 Комментировать

Английский специалист Стивен Джеррард, который занимает пост главного тренера саудовского «Аль-Иттифака», выступает за приглашения в местный чемпионат иностранных судей.

«Прошедший матч с «Аль-Таавуном» (0:2) показал, почему нам нужны иностранные арбитры на подобные встречи. Мою команду наказали несправедливым пенальти. В остальном же игра была абсолютно равной. Рефери не поставил 11-метровый в ворота соперника после явной игры рукой. Тенденция на неназначение пенальти в ворота наших соперников продолжается», - передает слова тренера Tribal Football.

После 17 туров подопечные Джеррарда занимают восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Стивен Джеррард Аль-Иттифак
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