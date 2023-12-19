Джеррард недоволен судьями в Саудовской Аравии

Английский специалист Стивен Джеррард, который занимает пост главного тренера саудовского «Аль-Иттифака», выступает за приглашения в местный чемпионат иностранных судей.

«Прошедший матч с «Аль-Таавуном» (0:2) показал, почему нам нужны иностранные арбитры на подобные встречи. Мою команду наказали несправедливым пенальти. В остальном же игра была абсолютно равной. Рефери не поставил 11-метровый в ворота соперника после явной игры рукой. Тенденция на неназначение пенальти в ворота наших соперников продолжается», - передает слова тренера Tribal Football.

После 17 туров подопечные Джеррарда занимают восьмое место в турнирной таблице.