Джеррард отреагировал на новость о трансфере Фирмино

Рулевой саудовского «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард отреагировал на новость о возможном трансфере бразильского нападающего Роберто Фирмино, ныне являющегося игроком «Аль-Ахли».

«В грядущее трансферное окно мы намерены усилиться. Хотим подписать лучших. Фирмино? Я прекрасно знаком с возможностями этого игрока, являюсь поклонником его таланта. Сейчас Роберто является игроком «Аль-Ахли», поэтому сложно комментировать эту новость», - передает слова английского специалиста Goal.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Фирмино провел 15 матчей, записав на свой сет три гола и два ассиста.