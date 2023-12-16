Фирмино может сменить клуб в январе - известны варианты

Экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, ныне выступающий за «Аль-Ахли», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом посредством социальной сети сообщил журналист Бен Джейкобс.

Как стало известно источнику, в подписании бразильского форварда заинтересованы «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Клубы рассматривают вариант аренды Роберто до завершения нынешнего сезона.

Фирмино присоединился к «Аль-Ахли» минувшим летом. В составе саудовского коллектива нападающий провел 17 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.