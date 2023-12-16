Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Фирмино может сменить клуб в январе - известны варианты

16 Декабря 2023 • 09:28 Комментировать

Экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, ныне выступающий за «Аль-Ахли», может сменить клубную прописку в январское трансферное окно. Об этом посредством социальной сети сообщил журналист Бен Джейкобс.

Как стало известно источнику, в подписании бразильского форварда заинтересованы «Аль-Иттифак» и «Аль-Шабаб». Клубы рассматривают вариант аренды Роберто до завершения нынешнего сезона.

Фирмино присоединился к «Аль-Ахли» минувшим летом. В составе саудовского коллектива нападающий провел 17 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роберто Фирмино Аль-Ахли Джидда Аль-Иттифак Аль-Шабаб Эр-Рияд трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
16.12.23 в 18:00
Аль-Рияд Аль-Рияд
Аль-Халидж Аль-Халидж
Видео
16.12.23 в 21:00
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
09:28 · Саудовская Аравия
Фирмино может сменить клуб в январе - известны варианты
00:06 · Саудовская Аравия
Неймар подешевел, но остаётся самым дорогим игроком лиги Саудовской Аравии
15 Декабря
23:56 · Саудовская Аравия
​Ценник Роналду не изменился
23:51 · Саудовская Аравия
​Роналду не попал в сборную самых дорогих игроков лиги Саудовской Аравии
20:09 · Саудовская Аравия
«Аль-Хиляль» Малкома и Митровича одержал 15 побед кряду
16:29 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» хочет сделать щедрое предложение Каземиро слухи
12:11 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» летом отказался продавать Хуниора Алонсо в Саудовскую Аравию слухи
11:33 · Англия. Премьер-лига
Каземиро может перейти в клуб Роналду
14 Декабря
20:07 · Саудовская Аравия
​Роналду вложил 37 миллионов евро в разработку нового футбольного суперсимулятора 2
14:34 · Франция. Лига 1
Назван самый популярный футболист года в Google – это не Роналду и Месси
13:49 · Испания. Ла Лига
У Алабы на столе есть предложение из Саудовской Аравии, но игрок хочет остаться в «Реале»
13 Декабря
19:20 · Саудовская Аравия
​Роналду или Месси: Google назвал самого популярного футболиста за 25 лет
15:44 · Англия. Чемпионшип
Варди летом может перебраться в Саудовскую Аравию
13:32 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» может перейти в клуб Роналду
12 Декабря
17:48 · Англия. Премьер-лига
ФИФА назвала трёх претендентов на приз лучшего вратаря уходящего года
Все новости