Неймар подешевел, но остаётся самым дорогим игроком лиги Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар вошёл в число тех футболистов, чья оценочная стоимость была пересмотрена экспертами авторитетного портала Transfermarkt. Теперь ценник Неймара составляет 45 миллионов евро. Бразилец подешевел на 5 миллионов евро.

Напомним, что Неймар перебрался в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Сейчас звёздный бразилец восстанавливается от серьёзной травмы колена.

Несмотря на потерю в трансферной стоимости, Неймар остаётся самым дорогим игроком лиги Саудовской Аравии. Вторую строчку занимает Рубен Невеш (40 миллионов евро), а третью делят Фабиньо и Сергей Милинкович-Савич (35 миллионов евро).

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