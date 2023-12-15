​Ценник Роналду не изменился

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt обновили ценники футболистов, которые выступают в Саудовской Аравии. Оценочная стоимость звёздного нападающего Криштиану Роналду из «Аль-Насра» осталась прежней – 15 миллионов евро.

Максимальная оценочная стоимость Роналду составляла 120 миллионов евро в 2014-2018 годах. С тех пор ценник португальского футболиста постепенно снижается.

Напомним, что за «Аль-Наср» Криштиану Роналду играет с начала 2023 календарного года. Ранее в Европе португалец выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».