​Роналду не попал в сборную самых дорогих игроков лиги Саудовской Аравии

С начала 2023 года звёздный Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». При этом в 38 лет ценник португальца уже не такой высокий – авторитетный портал Transfermarkt оценивает форварда в 15 миллионов евро. Роналду этого не хватило, чтобы войти в сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги.

Сборная лиги Саудовской Аравии от Transfermarkt выглядит так: Буну (цена – 11 миллионов евро), Ибаньес (25), Демирал (18), Лапорт (25), Фабиньо (35), Невеш (40), Милинкович-Савич (35), Малком (30), Отавиу (30), Митрович (28), Неймар (45).

Отметим попадание в эту сборную Малкома, ранее игравшего за «Зенит».