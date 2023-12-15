«Аль-Хиляль» Малкома и Митровича одержал 15 побед кряду

Невероятные успехи продолжает показывать «Аль-Хиляль», куда минувшим летом отправился Малком Филипе из питерского «Зенита».

Пятничным вечером команда принимала дома «Аль-Вахду» из Мекки и добилась уверенной победы – 2:0. Но больше примечателен не сам результат, а то, что победа стала для коллектива Малкома 15-й подряд во всех официальных матчах с 21 сентября. Если взять только чемпионат Саудовской Аравии, то сегодняшний успех стал для клуба десятым подряд.

После победы «Аль-Хиляль», разумеется, идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 10-очковым отрывом от второго места.