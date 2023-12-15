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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» Малкома и Митровича одержал 15 побед кряду

15 Декабря 2023 • 20:09 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
2:0
Аль-Вахда Мекка

Невероятные успехи продолжает показывать «Аль-Хиляль», куда минувшим летом отправился Малком Филипе из питерского «Зенита».

Пятничным вечером команда принимала дома «Аль-Вахду» из Мекки и добилась уверенной победы – 2:0. Но больше примечателен не сам результат, а то, что победа стала для коллектива Малкома 15-й подряд во всех официальных матчах с 21 сентября. Если взять только чемпионат Саудовской Аравии, то сегодняшний успех стал для клуба десятым подряд.

После победы «Аль-Хиляль», разумеется, идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 10-очковым отрывом от второго места.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд2:0Аль-Вахда Мекка
(1:0) Абдулхамид Сауд20'  
(2:0) Митрович Александар80'  
Буну ЯссинАбдулхамид СаудКулибали КалидуАль-Булаихи АлиАль-Бурайк Мохаммед 85' (Аль-Шахрани Яссер ( 85') Милинкович-Савич Сергей 90' (Аль-Давсари Нассер ( 90') Невеш РубенМалком Филипе 90' (Аль-Шехри Салех ( 90') Ричард Майкл 85' (Канно Мохамед ( 85') Аль-Давсари Салем 90' (Аль-Тамбакти Хассан ( 90') Митрович Александар
Запасные: Аль-Хамдан АбдуллаАльвотаян ХабибАль-Джувайр МусабАль-Кахтани Мохаммед
Мунир МохандАль-Мовалад СаидЭль-Ямик ДжавадДуарте Оскар 46' (Аль-Хафит Абдулла ( 46') Аль-Хавсави Абдулла 80' (Аль-Хаджи Алаа ( 80') АнсельмоБакшвин Валид 78' (Букхари Абдулла ( 78') Фажр ФайчальГудвин Крейг 90' (Аль-Карни Мохаммед ( 90') Игало ОдионАль-Исса Хуссейн 66' (Нур Абдулазиз ( 66')
Запасные: Наджи ЯхьяМакки АлиАтиа АбдулкуддусАль-Гамди Ахмед Хазза
15 декабря. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".

 

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Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Вахда Мекка
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Ставка и прогноз на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд — Аль-Вахда Мекка чемпионата Саудовской Аравии — 15 декабря 2023
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