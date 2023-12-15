«Аль-Хиляль» Малкома и Митровича одержал 15 побед кряду

Невероятные успехи продолжает показывать «Аль-Хиляль», куда минувшим летом отправился Малком Филипе из питерского «Зенита».
Пятничным вечером команда принимала дома «Аль-Вахду» из Мекки и добилась уверенной победы – 2:0. Но больше примечателен не сам результат, а то, что победа стала для коллектива Малкома 15-й подряд во всех официальных матчах с 21 сентября. Если взять только чемпионат Саудовской Аравии, то сегодняшний успех стал для клуба десятым подряд.
После победы «Аль-Хиляль», разумеется, идёт на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны с 10-очковым отрывом от второго места.
Протокол игры
|(1:0) Абдулхамид Сауд20'
|(2:0) Митрович Александар80'
Буну Яссин•Абдулхамид Сауд•Кулибали Калиду•Аль-Булаихи Али•Аль-Бурайк Мохаммед85' (Аль-Шахрани Яссер (85') •Милинкович-Савич Сергей90' (Аль-Давсари Нассер (90') •Невеш Рубен•Малком Филипе90' (Аль-Шехри Салех (90') •Ричард Майкл85' (Канно Мохамед (85') •Аль-Давсари Салем90' (Аль-Тамбакти Хассан (90') •Митрович Александар
Мунир Моханд•Аль-Мовалад Саид•Эль-Ямик Джавад•Дуарте Оскар46' (Аль-Хафит Абдулла (46') •Аль-Хавсави Абдулла80' (Аль-Хаджи Алаа (80') •Ансельмо•Бакшвин Валид78' (Букхари Абдулла (78') •Фажр Файчаль•Гудвин Крейг90' (Аль-Карни Мохаммед (90') •Игало Одион•Аль-Исса Хуссейн66' (Нур Абдулазиз (66')
15 декабря. Стадион "Стадион принца Фейсала бин Фахда".
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