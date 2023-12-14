​Роналду вложил 37 миллионов евро в разработку нового футбольного суперсимулятора

Криштиану Роналду вкладывается в самые различные проекты - в частности, теперь он вложился в кибер-спорт, а именно - в разработку нового футбольного симулятора, который должен бросить вызов EA FC и EFootball.

Речь идет о проекте Strikerz под патронажем UFL, Криштиану Роналду не только согласился стать лицом и имиджем новой игры, но и вложил свои деньги. Ожидается, что игра будет распространяться бесплатно, благодаря чему получит не снившуюся конкурентам популярность.

Напомним, что сейчас Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии в составе столичного «Аль-Насра».