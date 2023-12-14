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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду вложил 37 миллионов евро в разработку нового футбольного суперсимулятора

14 Декабря 2023 • 20:07 Комментировать (1)

Криштиану Роналду вкладывается в самые различные проекты - в частности, теперь он вложился в кибер-спорт, а именно - в разработку нового футбольного симулятора, который должен бросить вызов EA FC и EFootball.

Речь идет о проекте Strikerz под патронажем UFL, Криштиану Роналду не только согласился стать лицом и имиджем новой игры, но и вложил свои деньги. Ожидается, что игра будет распространяться бесплатно, благодаря чему получит не снившуюся конкурентам популярность.

Напомним, что сейчас Криштиану Роналду выступает в Саудовской Аравии в составе столичного «Аль-Насра».


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Декабря 2023 в 20:14
Может хоть там он выиграет ЧМ.. Мечтал же у Моргана.. Даже раз пять.. А-ха-ха-ха.. 😀🤭
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