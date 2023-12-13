​Роналду или Месси: Google назвал самого популярного футболиста за 25 лет

В компании Google назвали самого популярного футболиста по запросам в поисковой системе почти за 25 лет. Им оказался звёздный Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду оказался в саудовском клубе в начале 2023 года. Ранее португалец на протяжении долгих лет выступал в Европе, где представлял лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». В своей карьере Роналду пять раз становился обладателем престижной награды «Золотой мяч».

Отметим, что в феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 39-й день рождения.