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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду или Месси: Google назвал самого популярного футболиста за 25 лет

13 Декабря 2023 • 19:20 Комментировать

В компании Google назвали самого популярного футболиста по запросам в поисковой системе почти за 25 лет. Им оказался звёздный Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду оказался в саудовском клубе в начале 2023 года. Ранее португалец на протяжении долгих лет выступал в Европе, где представлял лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус». В своей карьере Роналду пять раз становился обладателем престижной награды «Золотой мяч».

Отметим, что в феврале Криштиану Роналду отпразднует свой 39-й день рождения.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси
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