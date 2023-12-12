Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду»: «Я очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше»

12 Декабря 2023 • 12:53 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сожалеет о том, что не перешёл в клуб из Саудовской Аравии раньше.

«Но сейчас я очень счастлив и буду отдавать «Аль-Насру» вдвое больше, чем в Европе», - приводит слова Роналду Sportskeeda.

Напомним, что 38-летний португальский футболист пополнил команду из Эр-Рияда в январе этого года на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться 20 забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 12 Декабря
13:20 · Испания. Ла Лига
В Саудовской Аравии обещают Левандовски увеличение зарплаты в три раза
12:53 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду»: «Я очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше»
12:38 · Испания. Ла Лига
Родриго высказал мнение о Роналду
11:33 · Англия. Премьер-лига
Месси, Роналду и другие: названы 11 финалистов на звание лучшего игрока года
10:09 · Саудовская Аравия
​«Абсолютная легенда» – пользователи соцсетей о результативной игре Роналду
09:38 · США. МЛС
«Интер Майами» Месси - самый популярный клуб по запросам в 2023 году 1
09:25 · Саудовская Аравия
​Мэр японского города может остаться без мандата из-за... Криштиану Роналду
08:22 · Англия. Премьер-лига
38-летний Роналду сравнялся с Холанном по голам в 2023 году
08:16 · Саудовская Аравия
Роналду прокомментировал свой 50-й гол в 2023 году
11 Декабря
23:09 · Саудовская Аравия
Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году 1
22:48 · Саудовская Аравия
Роналду снова забивает – Криштиану поразил ворота «Аль-Шабаба» в Кубке Короля
17:31 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Джеррарда может предложить 10 млн евро за форварда «Манчестер Юнайтед»
01:55 · Саудовская Аравия
Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду мечты
10 Декабря
19:43 · Саудовская Аравия
​«Люблю это чувство»: Роналду сделал публикацию в соцсетях
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Джеррарда хочет подписать Эриксена
Все новости