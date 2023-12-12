Криштиану Роналду»: «Я очень сожалею, что не перешёл в «Аль-Наср» раньше»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сожалеет о том, что не перешёл в клуб из Саудовской Аравии раньше.

«Но сейчас я очень счастлив и буду отдавать «Аль-Насру» вдвое больше, чем в Европе», - приводит слова Роналду Sportskeeda.

Напомним, что 38-летний португальский футболист пополнил команду из Эр-Рияда в январе этого года на правах свободного агента. Его соглашение рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых смог отметиться 20 забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.