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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Абсолютная легенда» – пользователи соцсетей о результативной игре Роналду

12 Декабря 2023 • 10:09 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
2:5
Аль-Наср Эр-Рияд

После яркого матча в 1/4 финала Кубке Короля Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Насром» пользователи социальных сетей оставили многочисленные комментарии по игре звёздного португальца:

- Роналду дарит нам новое представление каждый матч, – написал болельщик «Аль-Насра»;

- Король! – добавил пользователь сети;

- Абсолютная легенда, – оставил пост фанат;

- Фанаты Месси плачут прямо сейчас, – добавил болельщик Роналду;

- Лучший из лучших! – написал пользователь Интернета.

Матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср» завершился со счётом 2:5. Криштиану Роналду появился в стартовом составе, активно помогал своей команде на протяжении матча, смог отметиться забитым мячом и под бурные аплодисменты был заменён в самой концовке встречи.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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