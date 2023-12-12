​«Абсолютная легенда» – пользователи соцсетей о результативной игре Роналду

После яркого матча в 1/4 финала Кубке Короля Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Насром» пользователи социальных сетей оставили многочисленные комментарии по игре звёздного португальца:

- Роналду дарит нам новое представление каждый матч, – написал болельщик «Аль-Насра»;

- Король! – добавил пользователь сети;

- Абсолютная легенда, – оставил пост фанат;

- Фанаты Месси плачут прямо сейчас, – добавил болельщик Роналду;

- Лучший из лучших! – написал пользователь Интернета.

Матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср» завершился со счётом 2:5. Криштиану Роналду появился в стартовом составе, активно помогал своей команде на протяжении матча, смог отметиться забитым мячом и под бурные аплодисменты был заменён в самой концовке встречи.