​«Абсолютная легенда» – пользователи соцсетей о результативной игре Роналду

После яркого матча в 1/4 финала Кубке Короля Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Насром» пользователи социальных сетей оставили многочисленные комментарии по игре звёздного португальца:
- Роналду дарит нам новое представление каждый матч, – написал болельщик «Аль-Насра»;
- Король! – добавил пользователь сети;
- Абсолютная легенда, – оставил пост фанат;
- Фанаты Месси плачут прямо сейчас, – добавил болельщик Роналду;
- Лучший из лучших! – написал пользователь Интернета.
Матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср» завершился со счётом 2:5. Криштиану Роналду появился в стартовом составе, активно помогал своей команде на протяжении матча, смог отметиться забитым мячом и под бурные аплодисменты был заменён в самой концовке встречи.
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