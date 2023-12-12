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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду прокомментировал свой 50-й гол в 2023 году

12 Декабря 2023 • 08:16 Комментировать

Центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о победе и своем голе в поединке ¼ финала Кубка короля против «Аль-Шабаба» (5:2). Этот мяч стал для 38-летнего португальца 50-м в этом году.

«Классная победа. Я очень рад забить 50-й гол в 2023 году. Это все стало реально благодаря помощи моих одноклубников, болельщиков и семьи. В этом году я могу забить еще несколько мячей», - оставил сообщение Криштиану в своих социальных сетях.

Роналду перебрался в саудовский клуб в начале 2023 года. Он подписал контракт на 2,5 года. В текущем сезоне форвард провел 22 поединка за «Аль-Наср», забил 20 голов и сделал десять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср
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