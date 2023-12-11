Роналду забил свой 50-й гол в 2023 году

Криштиану Роналду, форвард и лидер саудовского «Аль-Насра» достиг юбилейной отметки в уходящем календарном году. Так, его гол в ворота «Аль-Шабаба» в рамках Кубка Короля стал для него 50-м в 2023 календарном году. Об этом в соцсети пишет Фабрицио Романо.

Вечером понедельника его команда встречалась в гостях с «Аль-Шабабом». «Аль-Наср» благодаря голу Роналду и его одноклубников одержал разгромную победу над оппонентами и оформил проход в полуфинал Кубка Короля.

Напомним, что игроком «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал чуть менее года назад – в начале января 2023 года. Легендарный португалец перебрался на Ближний Восток из «Манчестер Юнайтед».

«Аль-Наср» зачехлил «Аль-Шабаб» и двинулся в полуфинал