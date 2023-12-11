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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду забил Сыну, Карраско смазал пенальти: «Аль-Наср» зачехлил «Аль-Шабаб» и двинулся в полуфинал Кубка Короля

11 Декабря 2023 • 23:00 Комментировать
Аль-Шабаб Эр-Рияд
2:5
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

В четвертьфинале Кубка Короля Саудовской Аравии «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду в стартовом составе играл против «Аль-Шабаба».

Протокол игры  
Аль-Шабаб Эр-Рияд2:5Аль-Наср Эр-Рияд
  17'Фофана Секо (0:1)
(1:1) Жуниор Таварес24'  
  28'Мане Садио (1:2)
  45'Гариб Абдуррахман (1:3)
  74'Роналду Криштиану (1:4)
(2:4) Бахебри Хаттан90'  
  90'Маран Мохаммад (2:5)
Сын Гю КимАль-Сагурк Фаваз 78' (Аль-Харби Мотеб ( 78') Сантос ЯгоСаисс Ромен  62'Аль-Ями ХамадЖуниор Таварес 71' (Бахебри Хаттан ( 71') Омар Канабах Маджед 64' (Диалло Хабиб ( 64') Аль-Монассар Хуссейн  70' 78' (Шарахили Рияд ( 78') Аль-Муваллад Фахад  20'Карраско ЯнникРадиф Абдулла 63' (Банега Эвер ( 63')
Запасные: Аль-Сади НавафАль-Шарари Надер АбдуллаАлабси МохаммедАль-Биши Нассер
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанЛаджами АлиЛапорт ЭмерикЯхья Айман 82' (Касем Мохаммед ( 82') Отавио Эдмилсон 79' (Аль-Ганнам Халид ( 79') Брозович Марсело 84' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 84') Фофана СекоМане СадиоГариб Абдуррахман 79' (Аль-Хайбари Абдулла ( 79') Роналду Криштиану 82' (Маран Мохаммад ( 82')
Запасные: Валид АбдуллаАль-Фатил Мохаммед IIАль-Амри АбдулелаАль-Наджи Сами
11 декабря. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

Роналду третий раз подряд с начала декабря участвовал в дерби Эр-Рияда. Сначала «Аль-Наср» был разгромлен «Аль-Хилялем», а затем сам нанёс крупное поражение «Аль-Рияду». Эти матчи прошли в рамках Про-Лиги Саудовской Аравии. Между ними «Аль-Наср» сыграл вничью с «Истиклолом» в Лиге чемпионов АФК, но Криштиану там не сыграл – португалец отдыхал.

И вот – четвертьфинал Кубка Короля против «Аль-Шабаба». В таблице чемпионата Саудовской Аравии эта команда обитает во второй половине. То есть «Аль-Наср» должен был побеждать её за явным преимуществом. Да, в старте «белых львов» вышел Карраско, во втором тайме появился на замену Банега. Зато у «Аль-Насра» с первых минут сыграли и Роналду, и Мане, и Брозович. Разве что Талиски в заявке не оказалось.

На тринадцатой минуте Роналду исполнил штрафной удар. Мяч пролетел мимо аль-Монассара, и Отавио сам увернулся от снаряда. В итоге добралась сфера до вратаря – Сын Гю Ким отвёл угрозу. Чуть позже хозяева получили прекрасный шанс повести в счёте. Гариб с краю в своей штрафной площади зацепил по ногам Карраско. Сам пострадавший с назначенного пенальти пробил выше створа, поскользнувшись перед ударом с точки.

Наказание за нереализованный одиннадцатиметровый прилетело к «Аль-Шабабу» быстро. Не удержали хозяева в своей штрафной Садио Мане. Его удар отразил Сын, а Фофана был точен на добивании в правый угол (0:1). Были гости близки к тому, чтобы удвоить счёт. Роналду обыгрался с партнёром и пробил слабо, но всё равно угловой заработал. После корнера Фофана с подбора закрутил выше створа.

Потом был момент и у Роналду, чей удар сходу отразил голкипер. А дальше «Аль-Шабаб» восстановил равновесие на табло – благодаря угловому. Справа навесил Карраско, и Карлос Жуниор головой послал мяч в сетку (1:1). Чтобы снова выйти вперёд, гостям потребовались четыре минуты. Мане резво разогнал контратаку и сам же замкнул ответный пас Отавио (1:2). Роналду оставался где-то в глубине поля – караулил потенциальный отскок, наверно, или скорости ему не хватило.

К первому тайму было добавлено пять минут, и надо было доигрывать это время до конца хозяевам. «Аль-Наср» постарался забить ещё до перерыва – и не зря. Дальний удар Яхья пришёлся выше створа, а отличились «рыцари Неджда» по-другому. Брозович прострелил слева, Роналду правильно убрал ногу, и мяч дошёл до Гариба, поразившего цель низом (1:3).

Второй тайм получился чуть менее голевым. Роналду и Карраско дальними ударами в створ не попали. «Аль-Шабабу» не удавалось организовать серьёзное давление на команду соперника, и за четверть часа до конца основного времени гости установили крупный счёт. Отавио снабдил передачей по центру Роналду, а Криштиану избежал офсайда и отправил мяч куда надо (1:4). С чувством выполненного долга КриРо ушёл на замену на 82-й минуте.

Потом, правда, Криштиану на скамейке схватился за лицо руками, когда Лапорт едва не привёз гол в ворота визитёров. Уже после этого дальний удар Карраско был отбит Навафом аль-Акиди, однако на добивании удачно сыграл Бахебри (2:4). В добавленное время «Аль-Наср» окончательно оформил себе крупную победу. Мане отклеился от настырного Банеги и прострелил справа на Марана, сделавшего счёт 2:5.

Соперник «Аль-Насра» по полуфиналу Кубка Короля станет известен 19 декабря, когда «Аль-Фейсали» сыграет с «Аль-Иттихадом». В другом полуфинале встретятся «Аль-Хиляль» и «Аль-Халидж». С учётом большого отставания в таблице Про-Лиги от «Аль-Хиляля» Кубок имеет для «Аль-Насра» большое значение.  Следующий свой матч команда Роналду проведёт через полторы недели в чемпионате против «Аль-Иттифака».

Кирилл Иванцов

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