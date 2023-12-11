Роналду снова забивает – Криштиану поразил ворота «Аль-Шабаба» в Кубке Короля

Вечером понедельника в рамках Кубка Короля в Саудовской Аравии «Аль-Шабаб» играет против «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Звёздный португалец не упустил шанса забить и довести преимущество своей команды до разгромного – 4:1.

На 75-й минуте матча Криштиану подхватил проникающий пас в штрафную от Отавио, избежал офсайда и нанес разящий выстрел в дальний угол ворот хозяев поля.

Напомним, что Роналду отличается голом во втором матче подряд. На прошлой неделе он забил и ассистировал в матче «Аль-Насра» против «Аль-Рияда».

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