Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду мечты

11 Декабря 2023 • 01:55 Комментировать
Аль-Фейсали Амман
...
Аль-Иттихад Джидда
19.12 17:45

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема составил свою команду мечты.

В символической сборной экс-звезды мадридского «Реала» не нашлось места ни для Лионеля Месси, ни для Криштиану Роналду, считающихся самыми успешными футболистами современности. В случае с португальцем это особенно удивительно, поскольку тот на протяжении долгих лет выступал за «сливочных» вместе с Бензема.

Атакующее трио мечты для Карима – бразильцы Роналдо и Роналдиньо, а также он сам. Тройка полузащитников составлена из французов – Клод Макелеле, Поль Погба и Зинедин Зидан. Среди защитников Бензема выделил Марсело, Пепе и Серхио Рамоса, игравших с ним в «Реале», а также экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса. Позиция в воротах осталась за Мануэлем Нойером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ФЕЙСАЛИ АММАН АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
01:55 · Саудовская Аравия
Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду мечты
10 Декабря
19:43 · Саудовская Аравия
​«Люблю это чувство»: Роналду сделал публикацию в соцсетях
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Клуб Джеррарда хочет подписать Эриксена
16:29 · Россия. Премьер-лига
Месси или Роналду — Соболев выбрал самого крутого футболиста
13:33 · Испания. Ла Лига
Известный испанский нападающий готовится к переезду в Саудовскую Аравию
12:46 · Италия. Серия А
​Анчелотти: «На самом деле я даже не получал приглашений из Саудовской Аравии»
09 Декабря
11:49 · Италия. Серия А
Алексис Санчес интересен двум клубам из Саудовской Аравии
10:51 · Саудовская Аравия
«1200 матчей в карьере, и это в 38 лет» – реакция пользователей соцсетей на игру Роналду и победу «Аль-Насра»
09:39 · Саудовская Аравия
Роналду высказался о своём 1200-м матче
08 Декабря
21:39 · Саудовская Аравия
Роналду забил гол за «Аль-Наср»
21:07 · Саудовская Аравия
Клуб Малкома и Митровича одержал 16-ю победу кряду
20:16 · Саудовская Аравия
Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч против «Аль-Рияда»
18:40 · Саудовская Аравия
Рубен Невеш – о переходе в «Аль-Хиляль»: Конечно, одна из причин — это деньги
13:03 · Саудовская Аравия
Роналду – об «Аль-Насре»: «Команда победителей»
12:47 · Саудовская Аравия
«Аль-Иттифак» сделал выгодное предложение нападающему, которым интересуются клубы РПЛ
Все новости