Бензема не включил Роналду и Месси в свою команду мечты

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема составил свою команду мечты.

В символической сборной экс-звезды мадридского «Реала» не нашлось места ни для Лионеля Месси, ни для Криштиану Роналду, считающихся самыми успешными футболистами современности. В случае с португальцем это особенно удивительно, поскольку тот на протяжении долгих лет выступал за «сливочных» вместе с Бензема.

Атакующее трио мечты для Карима – бразильцы Роналдо и Роналдиньо, а также он сам. Тройка полузащитников составлена из французов – Клод Макелеле, Поль Погба и Зинедин Зидан. Среди защитников Бензема выделил Марсело, Пепе и Серхио Рамоса, игравших с ним в «Реале», а также экс-игрока «Барселоны» Дани Алвеса. Позиция в воротах осталась за Мануэлем Нойером.