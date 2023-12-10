​«Люблю это чувство»: Роналду сделал публикацию в соцсетях

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал очередную публикацию в социальных сетях. На этот раз 38-летний португалец опубликовал видео своего гола в матче против «Аль-Рияда» с музыкальным сопровождением.

«Люблю это чувство!» - такими словами подписал Роналду видео.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Рияд» на своём поле крупно – со счётом 4:1. На текущий момент команда Роналду занимает второе место в турнирной таблице лиги Саудовской Аравии. «Аль-Наср» на семь зачётных баллов отстаёт от лидирующего «Аль-Хиляля».