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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​«Люблю это чувство»: Роналду сделал публикацию в соцсетях

10 Декабря 2023 • 19:43 Комментировать

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал очередную публикацию в социальных сетях. На этот раз 38-летний португалец опубликовал видео своего гола в матче против «Аль-Рияда» с музыкальным сопровождением.

«Люблю это чувство!» - такими словами подписал Роналду видео.

Напомним, что «Аль-Наср» обыграл «Аль-Рияд» на своём поле крупно – со счётом 4:1. На текущий момент команда Роналду занимает второе место в турнирной таблице лиги Саудовской Аравии. «Аль-Наср» на семь зачётных баллов отстаёт от лидирующего «Аль-Хиляля».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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