«1200 матчей в карьере, и это в 38 лет» – реакция пользователей соцсетей на игру Роналду и победу «Аль-Насра»

После уверенной победы «Аль-Насра» со счётом 4:1 в крайнем туре чемпионата Саудовской Аравии пользователи Интернета оставили следующие комментарии:

- Отличное начало выходных! – подметил болельщик;

- 1200 матчей в карьере, и это в 38 лет, – добавил фанат;

- Чудесный, – написал пользователь соцсети;

- Продолжай зажигать! – порадовался пользователь Интернета;

- Победы мы любим отмечать, – написал болельщик «Аль-Насра».

В пятницу, 8 декабря 2023 года, в чемпионате Саудовской Аравии состоялся матч «Аль-Наср» – «Аль-Рияд», который завершился уверенной победой хозяев поля со счётом 4:1. Роналду появился на поле со стартовых минут, отметился голом в первом тайме и сделал результативную передачу.