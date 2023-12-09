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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду установил очередной рекорд

09 Декабря 2023 • 10:42 Комментировать

Центрфорвард сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил уникальный рекорд. Как информирует IFFHS, 38-летний нападающий стал первым в истории полевым футболистом, сыгравшим 1200 матчей.

Юбилейным для звездного португальца стал вчерашний матч против «Аль-Рияда» (4:1), в котором португалец отметился забитым мячом и ассистом.

Больше матчей сыграли только два вратаря: Рожерио Сени (1225) и Питер Шилтон (1217). Среди полевых футболистов ближе всех к КриРо находится легенда сборной Бразилии и мадридского «Реала» Роберто Карлос. На счету защитника 1090 матчей.

Роналду не попал в топ-3 лучших игроков «Манчестер Юнайтед» в эпоху АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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