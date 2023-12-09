Роналду высказался о своём 1200-м матче

38-летний португальский центрфорвард Криштиану Роналду, выступающий за саудовский «Аль-Наср», опубликовал очередной пост в своих социальных сетях после встречи с «Эр-Риядом». Этот матч стал для него 1200-м в карьере.

«Очередные три балла. Спасибо моим одноклубникам, которые помогли мне достичь этой отметки. Отличный путь, но я еще не закончил», - гласит сообщение нападающего.

«Аль-Наср» отпраздновал крупную победу со счетом 4:1. В активе Роналду один из голов.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 15 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами и восемью результативными передачами.