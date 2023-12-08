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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Наср» исцеляется и побеждает: Роналду и компания отгрузили четвёрочку Кампанье и Найяру

08 Декабря 2023 • 22:56 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
4:1
Аль-Рияд
окончен

«Аль-Наср» пытался перевернуть негативную страницу последней недели в дерби с «Аль-Риядом».

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд4:1Аль-Рияд
(1:0) Роналду Криштиану33'  
(2:0) Отавио Эдмилсон45'  
(3:0) Талиска Андерсон67'  
  69'Грэй Андре (3:1)
(4:1) Талиска Андерсон90'  
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАлавжами АлиЛапорт ЭмерикЯхья Айман  88'Брозович Марсело 77' (Аль-Хайбари Абдулла ( 77') Фофана СекоТалиска АндерсонОтавио Эдмилсон 90' (Аль-Сулейхим Абдулмаджид ( 90') Мане Садио 83' (Гариб Абдуррахман ( 83') Роналду Криштиану
Запасные: Маран МохаммадАлаа Наджар РахидКассем МохаммедАль-Фатил Мохаммед IIАль-Амри АбдулелаАль-Наджи Сами
Кампанья Мартин 59' (Найяр Ракан ( 59') Бин Шувайи Халид  5'Арсланаджич ДиноАсири Ахмадаль-Хаибари АбдуллаТуре БирамаАль-Рашиди Фахад II  20' 68' (Мусона Ноуледж ( 68') Аль-Шехри Яхья 81' (аль-Хараджан Абдулхади ( 81') Ндонг ИбраимАль-Доссари Абдулла Ибрагим 46' (Грэй Андре ( 46') Аль-Аббас Салех 59' (Хуанми Мигель ( 59')
Запасные: Тошка АлинКурди Амириаль-Окиль МохамедАль-Ями Абдулрахман
08 декабря.

Выиграв восемнадцать матчей из девятнадцати, «Аль-Наср» вдруг позабыл, что такое побеждать. Команда Луиша Каштру сыграла две ничьи в Лиге чемпионов АФК – с «Персеполисом» и «Истиклолом». Но это ещё ничего – там «Аль-Наср» свободно мог позволить себе такие потери очков. Путёвка в плей-офф континентального турнира всё равно никуда от «рыцарей Неджда» не ускользнула.

Другое дело – Про-лига Саудовской Аравии. Между теми двумя матчами азиатской Лиги чемпионов «Аль-Наср» крупно пострадал в очной встрече внутреннего чемпионата от «Аль-Хиляля» и отстал от него уже на семь очков. Теперь, учитывая мощный ход «Аль-Хиляля», «Аль-Наср» должен не допускать осечек вообще. Да и то это абсолютно не будет гарантировать команде Роналду чемпионство.

Сухая серия Криштиану началась как раз с ничейного матча с «Персеполисом», где он был заменён в концовке. В игре с «Аль-Хилялем» Роналду бесполезно отыграл от звонка от звонка, проносив в первом тайме тейп на шее. В Душанбе на встречу с «Истиклолом» Криш вообще не поехал. А потом выложил фото с тренировки с подписью: «Команда победителей».

«Аль-Насру» предстояло сыграть в чемпионате второе подряд дерби, но куда более лёгкое по всем прогнозам. «Аль-Рияд», конечно, никакая не ровня «Аль-Хилялю». Шестнадцать очков после пятнадцати проведённых матчей и тринадцатое место – команду такого уровня Криштиану Роналду и компания должны были зачехлять с закрытыми глазами. Безо всяких вопросов.

«Аль-Хиляль», кстати, успел сыграть свой матч шестнадцатого тура Саудовской Про-лиги раньше в пятницу. Команда Жорже Жезуша оставила не у дел «Аль-Таи», идущий примерно нога в ногу с «Аль-Риядом». Таким образом, отрыв «Аль-Хиляля» от «Аль-Насра» вырос аж до двузначного – до десяти очков. Если бы «Аль-Наср» осекался и сейчас, это становилось бы для него полным крахом золотых надежд.

Роналду вышел в основе и отдал фиктивный предпредголевой пас на первой же минуте. Покатил португалец на правом крыле атаки на Секо Фофана, тот прострелил, Талиска подправил к левой штанге, а Мане забил из положения «вне игры». На девятой минуте аль-Ганам справа отдал пас к ближнему краю вратарской на Фофана, чей удар потащил Кампанья.

На тринадцатой минуте лупил по чужим воротам уже сам Роналду. Вновь передача пришла с правого фланга. Криш пробил с ноги – Кампанья коснулся мяча рукой, но не увёл его в сторону от створа. Впрочем, гостей на ленточке спас от пропущенного гола Бирама Туре, отбив мяч то ли боком, то ли рукой. Роналду хотел пенальти, но главный арбитр после видеоповтора не указал на точку.

«Аль-Наср» имел тотальное игровое преимущество. Роналду со штрафных ударов бил либо во вратаря, либо в стенку. А когда Мане слева подавал на Криштиану, тот не попадал в створ головой или поражал цель ногой. На 32-й минуте португалец открыл счёт таким способом, подошвой переправил мяч в ворота Кампаньи (1:0). Минут через десять ещё Отавио пальнул метров с пятнадцати – не попал.

В компенсированное время перед перерывом случился обмен голами. Только гостевой мяч засчитан не был из-за офсайда – это аль-Аббас «реализовал» выход один на один из «вне игры». Зато хозяева отличились по правилам. Талиска коротко отдал в правую часть штрафной на Роналду, который навесил на своего соотечественника Отавио. Тот сделал счёт 2:0.

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В начале второго тайма много времени ушло на две медицинские паузы, когда оказывали врачебную помощь Кампанье. Вратаря гостей вывел из строя Садио Мане – пришлось производить замену. Теперь рамку «Аль-Рияда» вышел защищать Ракан Найяр. Несколько минут его владения и так защищали неведомые силы. Роналду, Талиска и Отавио крутили свои дела в атаке, но то били мимо, то попадали в офсайды.

А потом наступило и голевое крещение Найяра. Роналду не допрыгнул до подачи с правого фланга, однако был же ещё подбор. Мане подхватил мяч, подвигался с ним и выкатил на Талиску – тот пробил куда надо (3:0). Тут уже «Аль-Наср» расслабился и разок пропустил. Хуанми, известный по «Реал Сосьедаду» и «Бетису», сделал пас слева направо на Грэя, загнавшего мяч в ближний угол (3:1).

Это добавило лишь немножко серых красок в настроение хозяев. До нервной концовки дело не дошло. Бирама Туре накрыл удар Отавио на угловой. Роналду больно заехали по ногам, но остался он на поле и успел пробить рядом со штангой. Напоследок Талиска оформил дубль, забив головой после подачи с правого фланга (4:1). Есть первая победа «Аль-Насра» за четыре последних матча во всех турнирах. До «Аль-Хиляля», опять-таки, семь очков.

Кирилл Иванцов

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Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Аль-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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