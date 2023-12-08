Роналду забил гол за «Аль-Наср»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вывел вперёд свою команду в матче с «Аль-Риядом».

38-летний голеадор поразил ворота соперника на 33-й минуте встречи после хорошей подачи от Садио Мане. Этот гол стал для Роналду уже 19-м в 21 матче текущего сезона. Помимо этого, на счету футболиста девять результативных передач.

На данный момент «Аль-Наср» со счетом 1:0 обыгрывает «Аль-Рияд» в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии. За всеми событиями игры, которая продолжается в эти минуты, можно следить в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.