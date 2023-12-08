Клуб Малкома и Митровича одержал 16-ю победу кряду

Вечером пятницы саудовский «Аль-Хиляль» одержал свою 16-ю победу кряду во всех официальных турнирах. Это случилось в матче против клуба «Аль-Таи», соперника по национальному чемпионату – 2:1.

Серия побед «Аль-Хиляля» началась ещё 29 сентября – тогда клуб обыграл столичный «Аль-Шабаб» и с тех пор не проигрывал и не играл даже вничью. Стоит ли уточнять, что благодаря такой статистике клуб Малкома Филипе и Александара Митровича – первый в турнирной таблице.

Отметим, что поражений у «Аль-Хиляля» в этом сезоне во всех турнирах нет совсем. Лишь три раза команда играла вничью, всё остальное – победы.