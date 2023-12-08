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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Клуб Малкома и Митровича одержал 16-ю победу кряду

08 Декабря 2023 • 21:07 Комментировать

Вечером пятницы саудовский «Аль-Хиляль» одержал свою 16-ю победу кряду во всех официальных турнирах. Это случилось в матче против клуба «Аль-Таи», соперника по национальному чемпионату – 2:1.

Серия побед «Аль-Хиляля» началась ещё 29 сентября – тогда клуб обыграл столичный «Аль-Шабаб» и с тех пор не проигрывал и не играл даже вничью. Стоит ли уточнять, что благодаря такой статистике клуб Малкома Филипе и Александара Митровича – первый в турнирной таблице.

Отметим, что поражений у «Аль-Хиляля» в этом сезоне во всех турнирах нет совсем. Лишь три раза команда играла вничью, всё остальное – победы.

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Евро-Футбол.Ру,
аль-таи Аль-Хиляль
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