Роналду — в стартовом составе «Аль-Насра» на матч против «Аль-Рияда»

Назван стартовый состав «Аль-Насра» на встречу очередного тура чемпионата Саудовской Аравии против клуба «Аль-Рияд».

С первых минут у «Аль-Насра» выйдут следующие футболисты: Аль-Акиди (вр), Аль-Ганам, Яхья, Лапорт, Алавжами, Отавио, Мане, Талиска, Фофана, Брозович, Роналду.

Начало матча 16-го тура саудовского чемпионата между «Аль-Насром» и «Аль-Риядом» запланировано на 21:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Перед стартом поединка «Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 34 очка, а «Аль-Рияд» находится на 13-й позиции, имея в активе 16 баллов.