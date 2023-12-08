Роналду – об «Аль-Насре»: «Команда победителей»

Звездный нападающий Криштиану Роналду, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср», опубликовал фотографию с тренировки команды.

«Команда победителей», - подписал снимок 38-летний форвард в своих социальных сетях.

В пятницу, 8 декабря, «Аль-Наср» проведет очередной поединок в чемпионате Саудовской Аравии. Противостоять команде Роналду будет «Аль-Рияд». Матч начнется в 21:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 14 поединков. Нападающий записал на свой счет 15 забитых мячей (три – с пенальти) и семь голевых передач.