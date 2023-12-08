«Аль-Иттифак» сделал выгодное предложение нападающему, которым интересуются клубы РПЛ

26-летний нападающий Алексис Вега, правами на которого владеет мексиканская «Гвадалахара», может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом рапортует ESPN.

По данным журналистов, в подписании футболиста заинтересован «Аль-Иттифак», главным тренером которого является англичанин Стивен Джеррард. Саудовский клуб предложил форварду трудовое соглашение с заработной платой в размере семи миллионов евро в год.

Ранее в прессе сообщалось, что в услугах мексиканца якобы заинтересованы петербургский «Зенит» и столичный «Спартак».

В текущем сезоне Вега принял участие в 12 поединках и отметился одним забитым мячом.