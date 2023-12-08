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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Курьёз в Саудовской Аравии: Защитник сделал пенальти на ровном месте

08 Декабря 2023 • 12:33 Комментировать
Аль-Хазм
2:0
Аль-Фатех

В четверг в чемпионате Саудовской Аравии играли «Аль-Хазм» и «Аль-Фатех».  Хозяева отпраздновали победу со счётом 2:0, забив два быстрых гола – на 5-й и 14-й минутах. Второй из этих голов был забит с пенальти, причём защитник гостей Фахад Аль-Харби заработал его для соперника на ровном месте. Вратарь «Аль-Фатеха» Якоб Ринне поймал мяч в руки, и  пробегающий мимо Аль-Харби хотел его приободрить, слегка стукнув рукой по корпусу. Получилось так, что защитник рукой выбил мяч из рук вратаря – это пенальти.

Добавим, что в саудовской лиге уверенно лидирует «Аль-Хиляль», за который выступает экс-зенитовец Малком.

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