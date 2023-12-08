Роналду – лучший в лиге, но чемпионат Саудовской Аравии не выиграет

Чемпионат Саудовской Аравии подходит к окончанию первого круга, и можно делать первые выводы о турнире, в котором теперь играет множество звёзд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» восхищается мотивацией Криштиану Роналду и сочувствует, что чемпионат он вновь не выиграет.

Роналду в огне

Криштиану Роналду в очередной раз доказывает, что он гений мотивации. Даже в чемпионате Саудовской Аравии, к которому многие относятся скептически, португалец к каждому матчу относится максимально серьёзно. По итогам пятнадцати туров Роналду – лучший бомбардир турнира. Причём даже без учёта пенальти португалец – лучший.

Игрок Клуб Матчи Голы Голы без учёта пенальти Криштиану Роналду «Аль-Наср» 14 15 12 Александар Митрович «Аль-Хиляль» 13 13 10 Жорж-Кевин Нкуду «Дамак» 14 11 7 Малком «Аль-Хиляль» 15 9 9 Карим Бензема «Аль-Иттихад» 13 9 7 Бернард Менса «Аль-Таи» 13 9 5

Вдобавок к этому Роналду делит первое место в рейтинге лучших ассистентов турнира. Таким образом, он с отрывом лидирует и в таблице по системе «гол+пас».

Игрок Клуб Матчи Голевые передачи Криштиану Роналду «Аль-Наср» 14 7 Мурад Батна «Аль-Фатех» 14 7 Рияд Марез «Аль-Ахли» 14 7 Альваро Медран «Аль-Таавун» 13 6

Из 14 матчей Про Лиги Роналду не забивал в трёх матчах и лишь в двух не набирал результативные баллы. При этом в свои 38 лет (в феврале будет 39) португалец играет без замен. Стоит к этому добавить 3 гола в 4 матчах группового этапа Лиги чемпионов АФК, где «Аль-Наср» уверенно вышел в следующий этап с первого места.

Главный тренер клуба Луиш Каштру отмечает ещё и роль Роналду в команде: «Он передаёт заразительную энергию игре и своим партнёрам по команде. Повседневные тренировки, восстановление – это фантастика».

Чемпионом Роналду при этом не будет

Хотя сам Роналду действительно превосходен, титула чемпиона Саудовской Аравии ему, видимо, вновь не видать. В первом туре португалец отсутствовал из-за травмы, а во втором провёл на поле все 90 минут, но был не в форме. В итоге «Аль-Наср» проиграл оба матча. После этого Роналду как раз и приложил все свои силы, чтобы его команда нагнала конкурентов. В следующих 12 матчах португалец и набил всю свою статистику, а «Аль-Наср» не смог выиграть лишь раз, упустив победу над «Абхой» в компенсированное время.

В 15-м туре для «Аль-Насра» был важнейший поединок – против лидера «Аль-Хиляля». Команда Роналду отставала на четыре очка и проигрывать никак не могла, но именно это и случилось. Всё решили сербы соперника. В середине второго тайма Милинкович-Савич вывел «Аль-Хиляль» вперёд, в концовке матча ещё один гол забил Митрович, а в компенсированное время второй с передачи первого ещё и оформил дубль.

Конечно, семь очков отставания за 19 туров до конца – это не приговор. Однако «Аль-Хиляль» безумно хорош даже без Неймара, который из-за разрыва крестообразных связок не играет. Подопечные Жорже Жезуша пока потеряли всего 4 балла, забили 46 голов (в среднем более 3 за поединок), а пропустили всего 8.

За что бороться Роналду?

Возможно, в этой ситуации португальцу и всему «Аль-Насру» надо сконцентрироваться на азиатской Лиге чемпионов. Да, там тоже можно ещё попасть под тот же «Аль-Хиляль». С другой стороны, в их очном матче в финале Арабского клубного чемпионата победу одержал именно «Аль-Наср».

Кроме того, команда Роналду продолжает бороться в Кубке Саудовской Аравии. Конечно, это менее престижный турнир, но португалец явно жаждет трофеев.

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