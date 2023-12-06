Экс-тренер «Реала» отказался от огромной зарплаты в Саудовской Аравии

Известный испанский специалист Хулен Лопетеги, поработавший в «Севилье» и «Вулверхэмптоне», имел выгодное в финансовом плане предложение из чемпионата Саудовской Аравии.

По данным AS, руководство «Аль-Иттихада» предлагало наставнику трудовое соглашение с заработной платой в размере 18 миллионов евро. Однако Лопетеги отказался от такого варианта продолжения карьеры. Испанец хочет продолжить карьеру в Европе.

Последним местом работы 57-летнего тренера был английский «Вулверхэмптон». В Испании Хулен известен по работе в мадридском «Реале», «Севилье» и национальной сборной.