Пирес высказал мнение о Роналду

Бывший полузащитник сборной Франции и лондонского «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о португальском нападающем Криштиану Роналду.

«Сейчас чемпионат Саудовской Аравии считается сильной лигой. Здесь выступают много именитых футболистов. Сразу же на ум приходит Криштиану Роналду, ведь он первым перебрался сюда.

Этот игрок всю свою жизнь посвятил футболу. Именно поэтому Криштиану смог добиться таких успехов», - передает слова Пиреса Saudi World Football.

Роналду переехал в Саудовскую Аравию в начале 2023 года. В текущем сезоне он провел 14 матчей за «Аль-Наср» в Высшей лиге, забил 15 мячей и сделал семь голевых передач.