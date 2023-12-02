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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду необычно отреагировал на фанатов, скандировавших фамилию Месси

02 Декабря 2023 • 08:33 Комментировать

Звездный центрфорвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду послал воздушный поцелуй болельщикам, скандировавшим имя Лионеля Месси. Это произошло после завершения матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором команда 38-летнего португальца проиграла «Аль-Хилялю» (0:3).

Напомним, что Роналду переехал в Саудовскую Аравию в начале 2023 года. Он подписал с «Аль-Насром» контракт до лета 2025 года. Заработная плата Криштиану составляет 200 миллионов евро.

В текущем сезоне внутреннего чемпионата нападающий провел 14 поединков, в которых отметился 15 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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