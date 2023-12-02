​«Судья показал отличный матч» – реакция пользователей Интернета на игру Роналду и поражение «Аль-Насра»

Много шутливых комментариев оставили пользователи сети после громкого поражения команды Роналду в чемпионате Саудовской Аравии:

- Жаль, постарайся сделать все возможное в следующих матчах, – написал болельщик «Аль-Насра»;

- Судья показал отличный матч… – добавил любитель футбола, вспоминая отменённые голы «Аль-Насра»;

- Не сдавайся, ты все еще можешь выиграть чемпионат. Это еще не конец, – подбадривает португальца болельщик;

- Роналду переживает из-за травмы Месси, – шутит один из любителей футбола;

- Отыграемся дома! – добавил болельщик «Аль-Насра».

В пятницу, 1 декабря 2023 года, в чемпионате Саудовской Аравии встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Роналду появился на поле со стартовым свистком, отыграл весь матч за «Аль-Наср», но так и не отметился результативным действием, а его команда уступила со счётом 0:3.