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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Эпичное фиаско Роналду и компании: «Аль-Наср» схилял и отхватил разгром в дерби от «Аль-Хиляля»

01 Декабря 2023 • 23:05 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:0
Аль-Наср Эр-Рияд

В суперматче Про-лиги Саудовской Аравии «Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду играл на выезде в пределах Эр-Рияда против лидера «Аль-Хиляля», тоже наполненного звёздами. Это был действительно во всех смыслах большой матч – с пиротехникой на трибунах, киданием чего-то типа конфетти с трибун и так далее.

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд3:0Аль-Наср Эр-Рияд
(1:0) Милинкович-Савич Сергей64'  
(2:0) Митрович Александар90'  
(3:0) Митрович Александар90'  
Буну ЯссинАбдулхамид СаудКулибали Калиду  79'Аль-Булаихи Али  90'Аль-Бурайк Мохаммед 84' (Аль-Давсари Халифа ( 84') Милинкович-Савич СергейНевеш РубенРичард Майкл 77' (Канно Мохамед ( 77') Малком Филипе  90'Аль-Давсари Салем 90' (Аль-Фарадж Салман ( 90') Митрович Александар  69'
Запасные: Аль-Малки АбдуллелаАль-Хамдан АбдуллаДжахфали МохаммедАльвотаян ХабибАль-Джувайр МусабАль-Шехри Салех
Аль-Акиди НавафАль-Ганам СултанАлавжами Али 89' (Маран Мохаммад ( 89') Лапорт ЭмерикТеллес Алекс 37' (Яхья Айман ( 37'  90') Брозович МарселоФофана Секо 72' (Гариб Абдуррахман ( 72') Талиска АндерсонОтавио Эдмилсон  40'Мане СадиоРоналду Криштиану
Запасные: Маду АбдуллаАлаа Наджар РахидАль-Фатил Мохаммед IIАль-Хайбари АбдуллаАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Наджи Сами
01 декабря. Стадион "Международный стадион имени Короля Фахда" (Эр-Рияд).

Один из ключевых матчей сезона для «Аль-Насра» выпал на 1 декабря. Он в своём городе сыграл на выезде с «Аль-Хилялем», который во главе турнирной таблицы саудовского чемпионата опережал команду Луиша Каштру на четыре очка. Сам «Аль-Хиляль» тренирует Жорже Жезуш.

Звёзды какие там собраны? В первую очередь, конечно же, Неймар, но у него тяжёлая травма. Из попыливших в Европе футболистов в стартовом составе на отчётный матч у хозяев появились Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Малком, Александар Митрович.

У «Аль-Насра» в основе вышли восемь игроков, отлично или неплохо известных на европейском континенте. Это Роналду, Талиска, Мане, Отавио, Брозович, Теллес, Лапорт, Секо Фофана. Больше легионеров быть не могло из-за лимита.

«Аль-Хиляль» подбирался к отчётному матчу, выиграв семь матчей подряд в чемпионате и тринадцать везде. В предшествовавшем туре Про-лиги команда Жорже Жезуша отыгралась на «Аль-Хазме» со счётом 9:0, а затем в Лиге чемпионов АФК обыграла «Навбахор» 2:0.

«Аль-Наср» в чемпионате до встречи с «Аль-Хилялем» выиграл пять матчей кряду. Во вторник у коллектива Луиша Каштру оборвалась победная серия во всех турнирах, составлявшая восемь игр. «Аль-Наср» сыграл тогда 0:0 в азиатской Лиге чемпионов с «Персеполисом».

В текущем сезоне Про-лиге Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» не проигрывал ни разу до матча с «Аль-Насром». Оба они стремятся к титулу чемпиона. В общем, нашла коса на камень, и матч должен был вызвать большой интерес по всему миру.

На третьей минуте Талиска перед чужой штрафной оставил мяч для Роналду, удар которого был заблокирован. Но то не был голевой момент, а окаймили этот эпизод как раз голевые моменты «Аль-Хиляля», который не смог превратить обрезки гостей в свои голы.

Это Митрович и аль-Давсари промахнулись мимо створа в острых ситуациях. Плюс в конце седьмой минуты уже третий стопроцентный шанс загубили хозяева. Пошла подача с правого фланга от Ричарда, Наваф ошибся на выходе, а аль-Давсари пальнул выше створа.

Вскоре Талиска в чужой штрафной прекрасно подкинул мяч себе на ход, с разворота отклеился от аль-Бурайка и далее пробросил мяч уже мимо створа. Впечатляющая бразильская техника Талиски – да, но вот пробить Андерсон явно мог попроще, посильнее и поточнее.

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Наваф на четырнадцатой минуте опять ошибся. Прямо в своей вратарской площади он получил пас от защитника и легко позволил Митровичу себя обокрасть. Александр выкатил на Ричарда Майкла, а тот простил гостей, пробив прямо в Навафа.

На 22-й минуте дело дошло до более-менее опасного удара Роналду. Из пределов штрафной площади Криштиану после паса Мане низом пробил в руки Буну. Был и штрафной удар, когда Роналду с Талиской были у мяча, выстрелил второй, и снаряд от стенки ушёл на угловой.

Митрович после подач справа пробил головой выше и не дотянулся до мяча ногой на дальней штанге. Опять стала регулярно сбоить центральная зона обороны «Аль-Насра». Малком ещё ударил между ног Лапорту и воззвал к небесам, ведь не попал немного в правый угол.

Алекса Теллеса пришлось заменить из-за травмы, которую он получил, неудачно наступив на ногу. Уже в конце тайма Кулибали срубил в своей штрафной Фофана, однако пенальти в ворота хозяев не был назначен, так как делавший передачу пяткой Отавио пребывал в офсайде.

В большей степени довольным тем, что на перерыв команды ушли при счёте 0:0, больше должен был быть «Аль-Наср». Всё-таки у «Аль-Хиляля» моменты имелись поубойнее. Впервые за долгое время «Аль-Насру» довелось столкнуться с серьёзным противником.

В начале второго тайма Роналду безадресно прострелил справа, однако мяч был подхвачен его партнёром, и уже Талиска пробивал с линии вратарской, а от аль-Булаихи сфера ушла на угловой. Но затем инициатива перешла к хозяевам.

Позиционное давление со стороны «Аль-Хиляля» конвертировалось в забитый гол на 64-й минуте. Сауд Абдулхамид навесил с правого фланга – Сергей Милинкович-Савич выиграл верховую борьбу у Али Алавжами и переправил мяч в левый угол (1:0).

Стало надо отыгрываться «Аль-Насру». Отавио покатил по левому полуфлангу на Роналду, пробившему рядом с ближним углом. Потом Наваф опять напортачил в своей штрафной площадке, но обошлось всё там для гостевой команды.

Роналду влёт поразил чужие ворота, однако лайнсмен зажёг флажок. Пошла проверка ВАР, а Роналду стал показывать куда-то поднятый вверх большой палец. В прошлом матче Криш во время игры признался, что пенальти на нём не было, а тут он похвалил судей за отмену гола?

Выяснилось, что нет. Наоборот, Роналду рассчитывал, что видеоассистенты заставят главного арбитра засчитать гол. Но маленький офсайд-то был. Когда Криштиану узнал, что счёт останется 1:0, то стал мешать вратарю соперника ввести мяч в игру.

За такое вполне можно было схлопотать жёлтую карточку, но арбитр сжалился над знаменитым португальцем, которому и так было психологически непросто. В итоге не смог «Аль-Наср» отыграться и потерпел первое поражение с августа.

Более того, гости устроились на крупный проигрыш. Аль-Давсари подал слева угловой на ближнюю штангу, и Митрович головой переправив мяч в сетку (2:0). Визитёры сразу полезли апеллировать к арбитру, указывая на фол в атаке Митровича против Роналду, но это было бесполезно.

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В начале компенсированного времени Митрович оформил дубль, разобравшись в чужой штрафной и с правого угла вратарской поразив дальний угол (3:0). Аль-Булаихи у хозяев получил красную карточку за провокационный жест в адрес болельщиков, и «Аль-Насру» повезло не пропустить ещё в двух эпизодах.

Правда, могли визитёры всё же уйти именно от крупного фиаско. Роналду сделал голевой пас из офсайда – лайнсмен поднял флажок. Талиска со штрафного пробил в левый угол – хозяев выручил Буну. А в целом «Аль-Хиляль» выглядел солиднее, поэтому заслужил победу.

Команда Криштиану Роналду не выиграла второй матч подряд за четыре дня и прервала беспроигрышную серию на отметке в двадцать матчей. «Аль-Хиляль» ушёл в отрыв от «Аль-Насра» в таблице Про-лиги на семь очков. Борьба за чемпионство открыта или уже нет?

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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