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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Милинкович-Савич набрал хорошую форму, серб снова забил

01 Декабря 2023 • 22:49 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
3:0
Аль-Наср Эр-Рияд

Сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич вновь забил. Это случилось в проходящем прямо сейчас матче чемпионата Саудовской Аравии, в котором его клуб принимает «Аль-Наср» Роналду.

Серб отличился на 64-й минуте второго тайма, открыв счёт встречи. Таким образом, у Савича в шести последних официальных играх за свой саудовский клуб набралось уже четыре гола.

Напомним, что игрок перебрался в Саудовскую Аравию из «Лацио». Всего у игрока полузащиты шесть забитых голов с момента переезда на Ближний Восток.

Следить за концовкой матча «Аль-Хиляль» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции на нашем портале.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Милинкович-Савич Аль-Хиляль Эр-Рияд

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