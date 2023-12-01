Милинкович-Савич набрал хорошую форму, серб снова забил

Сербский полузащитник «Аль-Хиляля» Сергей Милинкович-Савич вновь забил. Это случилось в проходящем прямо сейчас матче чемпионата Саудовской Аравии, в котором его клуб принимает «Аль-Наср» Роналду.

Серб отличился на 64-й минуте второго тайма, открыв счёт встречи. Таким образом, у Савича в шести последних официальных играх за свой саудовский клуб набралось уже четыре гола.

Напомним, что игрок перебрался в Саудовскую Аравию из «Лацио». Всего у игрока полузащиты шесть забитых голов с момента переезда на Ближний Восток.

Следить за концовкой матча «Аль-Хиляль» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции на нашем портале.