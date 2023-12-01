Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Булыкин: «Футболисты в Саудовской Аравии могут заработать за 3 года столько же, сколько в Европе за 10 лет» эксклюзив

01 Декабря 2023 • 19:20 Комментировать

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы мировых звёзд футбола, выступающих в Саудовской Аравии, вернуться в Европу.

«Я думаю, что они смогут ещё себя проявить в Европе. Они молодые футболисты, хорошие агенты. Заработают денег, а может в топовых чемпионатах им предложит ещё больше… В Саудовской Аравии в 2034 году ведь чемпионат мира пройдёт. Поэтому могут и остаться, потому что для футболиста немалую роль играют деньги. Не исключаю, что могут и остаться в Саудовской Аравии. Ведь там игроки за 3-4 года заработают столько, сколько в Европе за 10 лет. Всё будет зависеть от них и от их зарплаты», — сказал Булыкин.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии лидирует в списке бомбардиров нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, он забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На втором месте с 11 голами идёт Александр Митрович из «Аль-Хиляля» и тройку замыкает Карим Бензема («Аль-Иттихад»), на счету которого 9 голов.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Карим Бензема Дмитрий Булыкин Александар Митрович Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
95 мин
Аль-Фейха Аль-Фейха
Дамак Дамак
2
3
2.08 3.35 3.30
Видео
01.12.23 в 21:00
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
2.08 3.95 2.90
Видео
02.12.23 в 18:00
Аль-Ахдуд Аль-Ахдуд
Аль-Иттифак Аль-Иттифак
Видео
02.12.23 в 18:00
Аль-Фатех Аль-Фатех
Аль-Таи Аль-Таи
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 01 Декабря
13:13 · Италия. Серия А
Мальдини не исключил переезд в Саудовскую Аравию
11:49 · Италия. Серия А
Влахович: Саудовская Аравия? Я никогда не думал об уходе из «Ювентуса»
30 Ноября
20:20 · Саудовская Аравия
Карасёв отработал на матче чемпионата Саудовской Аравии – он завершился со счётом 0:6
16:04 · США. МЛС
Каррагер: «Роналду — это один из лучших бомбардиров, а Месси — величайший футболист за все времена» 1
15:35 · Саудовская Аравия
​Роналду претендует на награду «Лучший игрок Ближнего Востока» 1
29 Ноября
19:50 · Испания. Ла Лига
​Клубы МЛС и Саудовской Аравии интересуются игроком «Барселоны»
12:24 · Саудовская Аравия
Девушка Неймара сообщила о разрыве отношений с футболистом 2
28 Ноября
23:31 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может стать одноклубником Роналду слухи
08:50 · Германия. Бундеслига
Две звезды немецкого футбола могут уехать в Саудовскую Аравию
27 Ноября
22:47 · Лига чемпионов АФК
Роналду прервал серию из голевых действий в 10 матчах подряд
17:35 · Россия. Премьер-лига
Изидор объяснил, почему не хочет играть в Саудовской Аравии
13:03 · Саудовская Аравия
В клубе Джеррарда отреагировали на приглашение Карасёва
12:38 · Италия. Серия А
Итальянский топ-нападающий может уехать в Саудовскую Аравию
11:53 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин: «Карасёву дали игру, за которой будет смотреть полмира» 1
11:32 · Россия. Премьер-лига
Карасёв не подтвердил назначение на матч в Саудовской Аравии
Все новости