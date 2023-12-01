Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил перспективы мировых звёзд футбола, выступающих в Саудовской Аравии, вернуться в Европу.

«Я думаю, что они смогут ещё себя проявить в Европе. Они молодые футболисты, хорошие агенты. Заработают денег, а может в топовых чемпионатах им предложит ещё больше… В Саудовской Аравии в 2034 году ведь чемпионат мира пройдёт. Поэтому могут и остаться, потому что для футболиста немалую роль играют деньги. Не исключаю, что могут и остаться в Саудовской Аравии. Ведь там игроки за 3-4 года заработают столько, сколько в Европе за 10 лет. Всё будет зависеть от них и от их зарплаты», — сказал Булыкин.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии лидирует в списке бомбардиров нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, он забил 15 голов и отдал семь результативных передач. На втором месте с 11 голами идёт Александр Митрович из «Аль-Хиляля» и тройку замыкает Карим Бензема («Аль-Иттихад»), на счету которого 9 голов.