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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Карасёв отработал на матче чемпионата Саудовской Аравии – он завершился со счётом 0:6

30 Ноября 2023 • 20:20 Комментировать
Абха
0:6
Аль-Ахли Джидда
окончен

В четверг в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между командами «Абха» и «Аль-Ахли» (Джидда). На этой игре работала бригада арбитров из России, которую возглавлял Сергей Карасёв.

Матч получился простым для судей – «Ал-Ахли» отпраздновал победу со счётом 6:0. По дублю оформили Габри Вейга и Фирас Аль-Бураикан. Ещё по голу на свой счёт записали Франк Кесси и Рияд Марез.

Сергей Карасёв показал четыре жёлтые карточки – по две игрокам каждой из команд.

Протокол игры  
Абха0:6Аль-Ахли Джидда
  20'Вейга Габриэль (0:1)
  22'Аль-Бураикан Фирас (0:2)
  28'Аль-Бураикан Фирас (0:3)
  38'Кесси Франк (0:4)
  45'Вейга Габриэль (0:5)
  64'Марез Рияд (0:6)
Татарушану ЧиприанАль-Кумайзи СалехНатик Саад 46' (Камано Франсуа ( 46') Ногера Фабьян 86' (Аль-Сахави Зияд ( 86') Бин Джумайя ФахадАль-Судани Закария  73' 86' (Алшамари Абдулела ( 86') Крыховяк ГжегожАль-Уфи Мохаммед 46' (Аль-Конайдери Мохаммед ( 46') Бгуир Саад  80'Джабер Абду Ахмед 74' (Аль-Али Хассан ( 74') Токо-Экамби Карл
Запасные: Матич УрошАльселули СаадАль-Бук АбдулрахманНаджи Мохаммед
Менди ЭдуарАльхурайджи МохаммедИбаньес Рожер  49'Хинди Абдулбасит  37'Яслам СаадАль-Маджхад Мохаммед 65' (Альнабит Сумайхан ( 65') Кесси ФранкМарез Рияд 90' (Abdulkarim Darisi ( 90') Вейга Габриэль 85' (Фирмино Роберто ( 85') Сен-Максимен Аллан 65' (Аль-Асмари Али ( 65') Аль-Бураикан Фирас 85' (Аль-Джухани Зияд ( 85')
Запасные: Аль-Зубаиди ИбрагимХамиду РаянМажраши АлиАль-Санби Абдулрахман
30 ноября.

 

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Сергей Карасёв Аль-Ахли Джидда Абха ещё теги

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