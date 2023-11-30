Карасёв отработал на матче чемпионата Саудовской Аравии – он завершился со счётом 0:6

В четверг в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между командами «Абха» и «Аль-Ахли» (Джидда). На этой игре работала бригада арбитров из России, которую возглавлял Сергей Карасёв.
Матч получился простым для судей – «Ал-Ахли» отпраздновал победу со счётом 6:0. По дублю оформили Габри Вейга и Фирас Аль-Бураикан. Ещё по голу на свой счёт записали Франк Кесси и Рияд Марез.
Сергей Карасёв показал четыре жёлтые карточки – по две игрокам каждой из команд.
Протокол игры
|20'Вейга Габриэль (0:1)
|22'Аль-Бураикан Фирас (0:2)
|28'Аль-Бураикан Фирас (0:3)
|38'Кесси Франк (0:4)
|45'Вейга Габриэль (0:5)
|64'Марез Рияд (0:6)
Татарушану Чиприан•Аль-Кумайзи Салех•Натик Саад46' (Камано Франсуа (46') •Ногера Фабьян86' (Аль-Сахави Зияд (86') •Бин Джумайя Фахад•Аль-Судани Закария 73'86' (Алшамари Абдулела (86') •Крыховяк Гжегож•Аль-Уфи Мохаммед46' (Аль-Конайдери Мохаммед (46') •Бгуир Саад• 80'Джабер Абду Ахмед74' (Аль-Али Хассан (74') •Токо-Экамби Карл
Менди Эдуар•Альхурайджи Мохаммед•Ибаньес Рожер• 49'Хинди Абдулбасит• 37'Яслам Саад•Аль-Маджхад Мохаммед65' (Альнабит Сумайхан (65') •Кесси Франк•Марез Рияд90' (Abdulkarim Darisi (90') •Вейга Габриэль85' (Фирмино Роберто (85') •Сен-Максимен Аллан65' (Аль-Асмари Али (65') •Аль-Бураикан Фирас85' (Аль-Джухани Зияд (85')
30 ноября.
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