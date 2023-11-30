Карасёв отработал на матче чемпионата Саудовской Аравии – он завершился со счётом 0:6

В четверг в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между командами «Абха» и «Аль-Ахли» (Джидда). На этой игре работала бригада арбитров из России, которую возглавлял Сергей Карасёв.

Матч получился простым для судей – «Ал-Ахли» отпраздновал победу со счётом 6:0. По дублю оформили Габри Вейга и Фирас Аль-Бураикан. Ещё по голу на свой счёт записали Франк Кесси и Рияд Марез.

Сергей Карасёв показал четыре жёлтые карточки – по две игрокам каждой из команд.