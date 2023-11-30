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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду претендует на награду «Лучший игрок Ближнего Востока»

30 Ноября 2023 • 15:35 Комментировать

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в номинацию на награду «Лучший игрок Ближнего Востока».

В список номинантов вошли 12 футболистов. В их числе – Криштиану Роналду, Карим Бензема, Рияд Марез, Андерсон Талиска, Одион Игало и другие.

Криштиану Роналду представляет «Аль-Наср» с начала 2023 года. В феврале звёздный португалец отпразднует свой 39-й день рождения.

На текущий момент «Аль-Наср» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Криштиану Роналду Карим Бензема Андерсон Талиска Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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