Роналду может предстать перед судом из-за участия в рекламе криптоторговой биржи

Коллективную жалобу написали в суд пользователи криптоторговой биржи Binance на форварда сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Футболиста хотят наказать за рекламу в Binance. Инициаторы иска утверждают, что продажи NFT (виртуальная иллюстрация, имеющая цену в валюте) от самого Криштиану были очень успешным, в результате чего, огромное количество пользователей остались на платформе и продолжили инвестировать в незарегистрированные ценные бумаги, включая BNB (криптовалюта).

В иске также приводится руководство SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам), которое обязывает знаменитостей раскрывать информацию о платежах, полученных за продвижение криптовалют. Футболист этого не сделал.

Теперь истцы по коллективной жалобе требуют от Роналду возмещения ущерба. Кроме того, они просят и покрытие всех судебных издержек.

При этом, у Роналду более 850 миллионов подписчиков в социальных сетях. Именно из-за этого продажи NFT стали «невероятно успешными». А поисковые запросы Binance после рекламы в ней Роналду увеличились на 500%.