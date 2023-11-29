Девушка Неймара сообщила о разрыве отношений с футболистом

Модель Бруна Бьянкарди посредством социальных сетей сообщил о разрыве отношений с нападающим национальной сборной Бразилии Неймаром.

«Хочу сообщить всем, что сейчас мы не состоим в отношениях. Мы являемся родителями нашего ребенка. Это все, что нас связывает. Надеюсь, слухов о нас теперь будет меньше. Спасибо», - говорится в публикации девушки.

Напомним, что Неймар с минувшего лета выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Хиляль». Предыдущим его местом работы был французский «ПСЖ». Бразильский форвард досрочно завершил текущий сезон из-за травмы колена.