​Появилась информация о травме Роналду

В понедельник «Аль-Наср» играл против «Персеполиса» в азиатской Лиге чемпионов. Звёздный Криштиану Роналду был заменён ближе к завершению встречи из-за болезненных ощущений в шее.

Луиш Каштру, главный тренер «Аль-Насра», дал понять, что травма Роналду не является серьёзной. Специалист надеется, что 38-летний футболист будет готов уже к ближайшему матчу команды.

«Медицинская бригада изучает травму и сделает всё, чтобы он был готов к следующему матчу», - слова Каштру приводит портал Goal.

«Аль-Наср» и «Персеполис» сыграли вничью со счётом 0:0. Команда Роналду обеспечила себе первое место в группе.

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