Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Карасёв не будет работать на матче команды Роналду

27 Ноября 2023 • 17:46 Комментировать
Аль-Фейха
...
Дамак
01.12 18:00

В прессе появилась информация о том, что российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым отработает на статусном матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Как сообщает телеграм-канал «Алё, рэф!», информация не соответствует действительности, то есть Карасёв с Малкомом и Криштиану Роналду не пересечётся.

По данным источника, в первый день зимы Карасёв действительно отработает на матче саудовской лиги, но это будет матч «Аль-Фейха» - «Дамак».

Стоит сказать, что из-за санкций арбитр Сергей Карасёв сейчас не работает на матчах турниров УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сергей Карасёв Аль-Фейха Дамак ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛЬ-ФЕЙХА ДАМАК
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
17:35 · Россия. Премьер-лига
Изидор объяснил, почему не хочет играть в Саудовской Аравии
13:03 · Саудовская Аравия
В клубе Джеррарда отреагировали на приглашение Карасёва
12:38 · Италия. Серия А
Итальянский топ-нападающий может уехать в Саудовскую Аравию
11:53 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин: «Карасёву дали игру, за которой будет смотреть полмира»
11:32 · Россия. Премьер-лига
Карасёв не подтвердил назначение на матч в Саудовской Аравии
09:44 · Саудовская Аравия
Российский судья Карасёв отработает на матче команды Роналду
09:28 · Саудовская Аравия
​Вслед за музеем в столице Саудовской Аравии появилась и статуя Роналду
08:57 · Саудовская Аравия
Роналду сообщил важную новость для своих фанатов
26 Ноября
19:59 · Саудовская Аравия
​Де Хеа может стать подопечным Джеррарда
10:02 · Саудовская Аравия
В Саудовской Аравии открыли музей Роналду 1
25 Ноября
21:52 · Саудовская Аравия
​«Аль-Хиляль» выиграл матч со счётом 9:0, у Малкома хет-трик
09:23 · Саудовская Аравия
Роналду набрал 60+ очков за год в десятый раз за карьеру
09:15 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Холанн или Кейн: назван лидер по голам в 2023 году 2
24 Ноября
23:26 · Саудовская Аравия
​«Остановите эту машину» – пользователи Интернета отреагировали на дубль Роналду за «Аль-Наср»
23:26 · Испания. Ла Лига
Хави отреагировал на слухи о переезде Гюндогана в Саудовскую Аравию
Все новости