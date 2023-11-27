​Карасёв не будет работать на матче команды Роналду

В прессе появилась информация о том, что российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым отработает на статусном матче чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». Как сообщает телеграм-канал «Алё, рэф!», информация не соответствует действительности, то есть Карасёв с Малкомом и Криштиану Роналду не пересечётся.

По данным источника, в первый день зимы Карасёв действительно отработает на матче саудовской лиги, но это будет матч «Аль-Фейха» - «Дамак».

Стоит сказать, что из-за санкций арбитр Сергей Карасёв сейчас не работает на матчах турниров УЕФА.