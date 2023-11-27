В клубе Джеррарда отреагировали на приглашение Карасёва

Хатем Элмесихел, который занимает пост вице-президента «Аль-Иттифака», отреагировал на новость о назначении российского арбитра Сергея Карасёва на матч чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср».

«Сергей уже не в первый раз приезжает к нам. Если его уже приглашали, это значит, что он хорошо проявил себя», - приводит слова Элмесихела «Спорт-Экспресс».

Поединок 15-го тура «Аль-Хиляль» - «Аль-Наср» состоится 1 декабря.

По итогам 14 туров «Аль-Хиляль» набрал 38 баллов и лидирует в турнирной таблице. «Аль-Наср» занимает вторую позицию с 34 очками.