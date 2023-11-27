Российский судья Карасёв отработает на матче команды Роналду

Российский судья Сергей Карасёв получил назначение на матч 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Наср». Об этом рапортуют журналисты Al-Jazeera.

Встреча грандов саудовского футбола состоится 1 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени. В настоящий момент «Аль-Хиляль» лидирует в турнирной таблице, а «Аль-Наср» располагается на втором месте.

Напомним, что в составе «Аль-Хиляля» выступает бывший форвард петербургского «Зенита» Малком. За «Аль-Наср» играет звездный португальский бомбардир Криштиану Роналду.

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