​Вслед за музеем в столице Саудовской Аравии появилась и статуя Роналду

Саудовская Аравия переживает настоящий культ футбола в целом и Криштиану Роналду в частности. Вслед за музеем в столице Саудовской Аравии появилась и восковая статуя португальского супернападающего. Она сделана в его натуральный рост, хотя внешнее сходство, надо заметить, весьма условно.

Так или иначе, Роналду становится все более и более популярным персонажем в этой экзотической для нас стране, и у него впереди еще как минимум два года выступлений, ведь его контракт рассчитан до конца 2025 года. Ранее Роналду, напомним, выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».