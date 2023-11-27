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Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Вслед за музеем в столице Саудовской Аравии появилась и статуя Роналду

27 Ноября 2023 • 09:28 Комментировать

Саудовская Аравия переживает настоящий культ футбола в целом и Криштиану Роналду в частности. Вслед за музеем в столице Саудовской Аравии появилась и восковая статуя португальского супернападающего. Она сделана в его натуральный рост, хотя внешнее сходство, надо заметить, весьма условно.

Так или иначе, Роналду становится все более и более популярным персонажем в этой экзотической для нас стране, и у него впереди еще как минимум два года выступлений, ведь его контракт рассчитан до конца 2025 года. Ранее Роналду, напомним, выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».  


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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